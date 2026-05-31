Toros, pandas y verbenas, Ledesma ya está preparada para sus Corpus

Al calendario ya solo le quedan tres días para que comiencen las fiestas más esperadas de Ledesma, los Corpus. Música, toros, encierros, verbenas y todo tipo de actividades se darán cita durante la semana y llenarán de ambiente las calles de la villa.

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El pistoletazo de salida oficial tendrá lugar el miércoles día 3 de junio a las 20:00 horas en el Patio de Armas de la Fortaleza, escenario histórico que se viste de gala para la proclamación de la Reina y Damas de Honor y para el esperado pregón, que este año correrá a cargo de los bomberos de la localidad. La música no se hará esperar, y a partir de las 22:30 horas la orquesta La Búsqueda amenizará el primer gran baile de las fiestas.

La villa es una de las pocas localidades que mantiene la fiesta de Corpus en jueves, por lo que el día 4 será el día grande en la localidad. Una jornada que arrancará con una diana floreada seguida de la misa solemne en la iglesia de Santa María la Mayor a las 12:30 horas y de la tradicional procesión del Santísimo por las calles engalanadas de la villa. Por la tarde, la programación se diversificará con un parque infantil para los más pequeños, fútbol y una gran parrillada popular para todos los vecinos. La noche estará cubierta por el ritmo de la orquesta Kronos.

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El viernes arrancará con un cariz emotivo gracias a la comida homenaje para los mayores, fijada a las 14:00 horas en el pabellón municipal. La animación callejera subirá de intensidad por la tarde, a las 18:30 horas, con la concentración de pandas acompañada por una charanga. Poco después, a las 19:00 horas, los aficionados taurinos tendrán su primera cita con la presentación de las reses de los espantos y una posterior suelta de vaquillas. La medianoche dará paso a la verbena a cargo de la orquesta Princesa.