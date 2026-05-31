El Guijuelo se cita con el Palencia CF en el camino hacia la Segunda RFEF

El Club Deportivo Guijuelo se encuentra inmerso en el camino hacia la Segunda RFEF. Los chacineros eliminaron en la primera ronda a la UD Santa Marta y ahora se citan con el Palencia CF en la segunda eliminatoria. El partido de ida se jugará este domingo, a las 19 horas, en La Nueva Balastera.

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“Somos dos clubes que tenían en mente el objetivo del ascenso sí o sí. El Palencia es un equipo distinto al Santa Marta. Intentaremos hacerle frente con nuestras armas”, explica Rodrigo Hernando.

El entrenador del Guijuelo confía en el regreso de Fassani y también explica que Boigues se encuentra con más ritmo que la semana anterior. “Que estén los 17 de la primera plantilla disponibles es un plus”, concluye Rodrigo Hernando.