Varios okupas se adueñan de la vivienda de un hombre de Barakaldo mientras el propietario pasaba unos días en Salamanca

Un hombre de Barakaldo que se encontraba de viaje en Salamanca se ha encontrado con su vivienda ocupada a su regreso.

Publicidad Publicidad

Según informaciones recogidas por Antena 3 Noticias, el propietario de esta casa se había ido unos días para desconectar a la provincia salmantina y visitar a unos familiares. Cuando el pasado miércoles fue a abrir la puerta de la vivienda comprobó que la llave no entraba y que le habían cambiado la cerradura. La casa había sido ocupada.

Escuchó voces en su interior y una mujer le abrió la puerta diciéndole que una tercera persona le había alquilado la residencia en la que convivía con más personas adultas y un menor. Sin embargo, esta información no era cierta ya que los vecinos del propietario le indicaron que habían visto como alguien había accedido a la casa saltando el muro de la propiedad.

Publicidad