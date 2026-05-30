Los dueños de Unionistas votan el precio de los carnés y comprar los videomarcadores

Los dueños de Unionistas acudieron a la Asamblea General Extraordinaria para conocer de primera mano los puntos calientes del club. La asamblea tuvo lugar en el Centro Municipal Integrado de Vistahermosa.

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El presidente Miguel Ampuero explicó las novedades más importantes del club y los puntos fuertes eran las votaciones de los nuevos carnés y de la compra de los videomarcadores.

Los socios dejaron clara su preferencia a subir las cuotas ("actualizar" fue la palabra propuesta por el club) y también a comprar los videomarcadores de forma propia y sin intermediarios. Ahora, Unionistas podrá explotar 100% el beneficio de los marcadores.