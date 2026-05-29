Perfumerías Avenida jugará la Eurocup Women

La Federación Española de baloncesto ha confirmado la lista de equipos que disputarán competiciones europeas en la temporada 2026-2027. Y entre ellos estará Perfumerías Avenida.

El conjunto azulón es uno de los cinco equipos españoles que estarán presentes en la Eurocup Women. Junto al equipo charro estarán también CB Jairis, Ensino Lugo, TSN Leganés y CAB Estepona.