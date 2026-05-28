Inés Santibáñez regresa a Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida ya ha anunciado su primer fichaje para la próxima temporada. Y es una cara ya conocida para La Marea Azul. Inés Santibáñez regresa al equipo charro para la próxima temporada.
La escolta, que se formó en las categorías inferiores del club, ha ganado experiencia en Ardoi, Alcobendas y Joventut Badalona. En el equipo catalán jugó los dos últimos años en Liga Femenina.
La jugadora charra, de 23 años y 1,73 metros, es la segunda jugadora con contrato del equipo charro y se une a la base Claudia Soriano, única superviviente de la pasada temporada.
"Yo he estado pasando la mopa en Avenida y ahora se ha terminado de cumplir, ya no
es jugar contra quienes han sido mis ídolos, es jugar para Avenida. Soy una jugadora con carácter
y lo que necesite el club de mí, lo haré. Vengo a dar mi mejor versión aquí”, expresó Inés Santibáñez en su presentación.