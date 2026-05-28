Inés Santibáñez regresa a Perfumerías Avenida

Perfumerías Avenida ya ha anunciado su primer fichaje para la próxima temporada. Y es una cara ya conocida para La Marea Azul. Inés Santibáñez regresa al equipo charro para la próxima temporada.

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La escolta, que se formó en las categorías inferiores del club, ha ganado experiencia en Ardoi, Alcobendas y Joventut Badalona. En el equipo catalán jugó los dos últimos años en Liga Femenina.

La jugadora charra, de 23 años y 1,73 metros, es la segunda jugadora con contrato del equipo charro y se une a la base Claudia Soriano, única superviviente de la pasada temporada.

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