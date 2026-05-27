La jugadora, una de las más regulares y destacadas de la pasada campaña, no continuará en el club salmantino

Solo sigue Claudia Soriano. La renovación en Perfumerías Avenida será total. De arriba abajo. De dentro a fuera. Durante la mañana de este miércoles, el club salmantino ha notificado la marcha definitiva de Belén Arrojo.

Publicidad Publicidad

La ‘7’ fue una de las jugadoras más regulares y destacadas de la pasada campaña en el club. “Gracias por aportar tu talento dentro y tu personalidad fuera de la pista”, explican desde el club charro.

Por lo tanto, el nuevo proyecto salmantino comenzará prácticamente de cero. La única jugadora con contrato en vigor es la base Claudia Soriano y el club tendrá que anunciar a su nuevo inquilino en el banquillo y a una plantilla completamente nueva para la temporada 2026/27.