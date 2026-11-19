Problema para Avenida. El equipo charro no podrá contar con Rebeka Mikulasikova en el corto plazo. La eslovaca ha regresado lesionada del parón de selecciones.

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El club ha anunciado el parte médico: "lesión muscular en la región inguinal izquierda. El tiempo de recuperación depende de la evolución”.

Por lo tanto, Raquel Romo tendrá que buscar soluciones en la pintura para los próximos encuentros y también tendrá que medir los minutos de sus jugadoras interiores.