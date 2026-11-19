El delegado de Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha asegurado en la mañana de este jueves que no hay ninguna denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del estado sobre el caso de la confusión de las pulseras en el hospital de Salamanca.

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En unas declaraciones dadas ante los medios de comunicación antes de presentar el plan de vialidad invernal en la Red de Carreteras del Estado recogidas por ICAL, Sen ha confirmado que no le “consta” ninguna denuncia por este cacho.

De hecho, fuentes de la Comisaría Provincial de Salamanca han confirmado a este medio que no se ha tramitado ningún tipo de denuncia por este caso y que los agentes se personaron en el Complejo Asistencial Universitario al ser requeridos por personal del centro, pero no se interpuso ninguna denuncia.

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El propio Sen, además, ha afirmado que no solo no existe denuncia ante Policía Nacional, sino tampoco ante Guardia Civil: “A los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no nos consta ningún tipo de denuncia sobre este hecho”.