La visita de Santiago Abascal a Salamanca que está programada para este viernes 20 de noviembre ha crispado a algunos colectivos de sociedad salmantina, hasta el punto de convocar una concentración para mostrar el rechazo a la presencia del líder de Vox y de partidos de extrema derecha.

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La concentración unitaria, bajo el lema "Contra la reacción, organización de clase", está convocada por el Partido Comunista de España en Salamanca (PCE), la Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE), los Colectivos de Jóvenes Comunistas (CJC), el Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA), el Frente de Estudiantes (FdE), la Asamblea de Inquilinas de Salamanca (AIS), el Sindicato de Estudiantes o la Asamblea Internacionalista.

En el escrito de la convocatoria se especifica que esta cita "no tiene carácter electoral" y muestran su rechazo tanto a la izquierda que, dicen, "es cómplice del auge de la ultraderecha" como el rechazo a los partidos de extrema derecha, que es el principal objetivo que buscan con esta manifestación.

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