El Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca convoca una concentración contra la tala de árboles llevada a cabo por el Ayuntamiento en la ribera del Tormes y La Aldehuela.

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Según especifican a través de un comunicado, la manifestación tendrá lugar este viernes a las 11:00 horas en el embarcadero del río Tormes.

El objetivo principal de esta convocatoria, según describen, es "hacer llegar nuestro contundente mensaje al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca: 'No al salvaje arboricidio' que están comentiendo en las riberas del Tormes, en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela y en un tramo de 5 km a lo largo del Zurguén, en el término de Aldeatejada".

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Desde el Comité Antinuclear y Ecologista señalan también que "solo en la zona deportiva de La Aldehuela, el Consistorio ha talado 300 grandes árboles en octubre" y aseguran que "en marzo fueron talados también varias decenas". A mayores exponen que "en la misma ribera del Tormes (dentro del Dominio Público Hidráulico) y en el parque de los Guzmanes también se ha intervenido de forma absurda e irracional talando sotobosque y árboles jóvenes completamente sanos".

Durante la manifestación leerán un manifiesto "en defensa del patrimonio natural, del ecosistema de las riberas del Tormes y del medio de la ciudad".

Por su parte, el Ayuntamiento de Salamanca aclaró este miércoles que hay informes que "avalan" la tala de estos árboles, donde se alertaba de la existencia de un riesgo "muy alto" de caída debido al mal estado de los ejemplares y de la elevada inclinación de muchos de ellos. Igualmente especifican a través de un escrito de Medio Ambiente que "si un ejemplar tiene un nivel de riesgo inaceptable deben tomarse las medidas necesarias para rebajar dicho nivel de riesgo y entre estas medidas se incluye la posibilidad de su apeo".