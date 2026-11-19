La incubadora municipal Abioinnova acogerá este viernes un nuevo encuentro sobre incentivos fiscales a la I+D+i, con el objetivo de ayudar a las empresas de base tecnológica a crecer.

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Según notifican fuentes municipales, los asistentes conocerán además los requisitos para obtener el sello Pyme Innovadora y las ventajas que aporta.

La jornada tendrá lugar de 9:00 a 10:30 horas en las instalaciones de Abioinnova y se hablará de qué gastos se pueden deducir, de cómo se calculan las deducciones y de si son compatibles con otras ayudas.

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La sesión incluirá también ejemplos prácticos para que las empresas vean cómo aplicar estos mecanismos en su caso concreto, donde los asistentes conocerán además los requisitos para obtener el sello Pyme Innovadora y las ventajas que aporta. La última parte se centrará en las patentes y la propiedad industrial.