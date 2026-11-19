La provincia de Salamanca forma parte del dispositivo de vialidad invernal puesto en marcha por la Junta de Castilla y León para hacer frente a los episodios de nieve y hielo durante los próximos meses. La campaña, que se prolongará hasta el 30 de abril, busca garantizar la seguridad vial, prevenir situaciones de riesgo y mantener la circulación en las carreteras autonómicas.

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El operativo regional cuenta con 475 profesionales, 153 máquinas quitanieves, 135 infraestructuras de almacenamiento de fundentes y unas reservas de 10.000 toneladas de estos materiales. La Junta ha reforzado además los recursos tecnológicos para mejorar la vigilancia de las carreteras y anticipar posibles incidencias meteorológicas.

En Salamanca, el dispositivo tendrá especial importancia en las zonas de montaña, donde las nevadas y las placas de hielo pueden dificultar la circulación. La provincia está incluida entre las ocho que cuentan con paneles inteligentes de señalización variable en sus zonas de alta montaña. En total, la Comunidad dispone de 26 dispositivos que informarán sobre el estado de los puertos y las posibles restricciones, incluida la obligación de utilizar cadenas.

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