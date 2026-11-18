Desbordadas e inundadas algunas zonas de Candelario. Así se encuentra el municipio de la comarca de Béjar tras verse afectado el sistema de alcantarillado tras las lluvias producidas este miércoles, 18 de noviembre. Un incidente que ha llevado al propio consistorio corito a pedir que los vecinos extremen la precaución ante la “situación especialmente complicada en distintas calles del municipio”.

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Según explicaba el propio consistorio en sus redes sociales, los sistemas de alcantarillado “se encuentran desbordados, con arquetas que han llegado a levantarse por la presión del agua”, por lo que se ha pedido “especial precaución al transitar por las calles y evitar acercarse a las arquetas y zonas inundadas”.

Por otro lado, también han explicado que a pesar de los “esfuerzos realizados por las brigadas de la Diputación de Salamanca y los empleados municipales, la extraordinaria intensidad y continuidad de las precipitaciones está dificultando las labores para paliar sus efectos”, por lo que continuarán durante la mañana del jueves, 19 de noviembre.

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Asimismo, los bomberos de la Diputación de Salamanca del parque de Béjar han tenido cuatro salidas en total entre las 20:00 horas y las 22:05 horas en la ciudad textil, todas a causa de las lluvias. En el caso de inundaciones y filtraciones, se han dado en el Teatro Cervantes, en la carretera de Palomar Alto y en la calle Castaños. Además, en uno de los regresos, han tenido que apartar un árbol que cayó a la calzada a causa de las fuertes lluvias y vientos.