El Hospital de Los Montalvos contará con una planta de geriatría, un proyecto sobre el que desde fuentes hospitalarias indican que está previsto, aunque todavía no dispone de una fecha fija para su puesta en funcionamiento. Una iniciativa que busca reforzar la atención a las personas mayores, pero que ha suscitado interrogantes sobre la disponibilidad de profesionales para garantizar su funcionamiento.

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La concejala socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, María García, ha valorado la creación de esta unidad, aunque ha advertido de que su apertura debe ir acompañada de un incremento de la plantilla de especialistas. "Cuando tú abres una planta, lo primero que tienes que tener es personal", ha señalado.

García ha puesto el foco en la escasez de geriatras y ha asegurado que, según la información de la que dispone, actualmente habría únicamente dos especialistas en Salamanca dedicados a esta área, centrados fundamentalmente en la atención relacionada con las prótesis de cadera. Una situación que, a su juicio, plantea dudas sobre quién asumirá la asistencia de los pacientes ingresados en la nueva planta.

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"¿Quién va a atender la planta de geriatría? ¿Los geriatras que hay?", se ha preguntado García, que considera necesario aclarar qué especialidades médicas se encargarán de atender a los pacientes y si se incorporarán nuevos profesionales.

La falta de personal, detrás del retraso

María García también ha cuestionado las condiciones laborales que, según ha esclarecido, se habían planteado inicialmente para poner en marcha la planta. García sostiene que una de las dificultades habría sido la intención de cubrir las necesidades asistenciales con personal de Medicina Interna, sin ampliar inicialmente la plantilla.

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Entre las propuestas que ha descrito figuran turnos de doce horas y fórmulas de organización que, según denuncia, no ofrecían unas condiciones adecuadas para los trabajadores.