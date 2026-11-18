En los últimos meses, se ha hablado activamente sobre el problema de la vivienda, un hecho que afecta de manera directa tanto a jóvenes como a personas de todas las edades. Si hace dos décadas parecía que tener una casa era lo más común en una familia, en la actualidad es todo lo contrario, con núcleos donde a pesar de tener varios salarios, no pueden llegar a permitirse pagar una vivienda.

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Con el anuncio de los nuevos decretos, las elecciones del 29 de noviembre y la falta de información necesaria para crear un ambiente seguro, alquilar una vivienda en Salamanca es cada vez más complicado, todo, además, con más de 4.000 casas que se encuentran en el limbo y cuyos propietarios, aún, no quieren poner ni en venta ni en alquiler.

Desde la Asociación de Inmobiliarias de Salamanca, la previsión futura es optimista, con un 2027 donde los precios deberían estabilizarse y con un horizonte en el que la población envejecida de la capital del Tormes y su provincia podría jugar también un papel fundamental en la compraventa de pisos. Esto afectaría también al alquiler en una de las ciudades que siempre ha destacado por tener una amplia oferta, sobre todo para los estudiantes que vienen a cualquiera de las universidades.

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Los últimos datos en cuanto a la compraventa que recoge el Instituto Nacional de Estadística, en septiembre de 2026, han indicado que Salamanca es la cuarta provincia en la que más viviendas se compran, con un total de 401, muy por detrás de Valladolid donde el número asciende a las 600 operaciones o León, con 551, ambas siendo la primer ay segunda en el ranking.