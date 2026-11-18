La Universidad de Salamanca ha convocado ayudas por un valor total de 60.000 euros. Todo destinado a estudiantes de grado y de máster que atraviesen situaciones vulnerables durante el curso 2026-2027. Cada beneficiario podrá obtener una cuantía de 2.000 euros como máximo, siempre y cuando acrediten la extrema necesidad.
El objetivo principal de esta ayuda es el de facilitar la continuidad de los estudios universitarios, con una ayuda que irá desde los 1.400 euros hasta los 2.000, como se mencionaba anteriormente.
A esta ayuda podrán acceder estudiantes matriculados en enseñanzas oficiales de grado o máster de la Universidad de Salamanca durante el presente curso académico que se encuentren afectados transitoriamente por una situación de urgencia o grave necesidad.
Por otro lado, según destaca el documento del Boletín Oficial del Estado, se tendrán que cumplir estrictamente los requisitos, entre los que se encuentran la renta y el patrimonio familiar, además de el lugar de residencia y condiciones académicas. El plazo de presentación de solicitudes comenzará este miércoles, 18 de noviembre, y permanecerá abierto hasta el próximo 10 de diciembre, inclusive.