La Universidad de Salamanca ha estado presente en el XXIX Foro Estados Unidos-España, celebrado entre el 12 y el 14 de noviembre en San Juan de Puerto Rico, donde la cooperación científica, tecnológica y cultural entre ambos países ha centrado buena parte de los debates.

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El rector de la institución académica, Juan Manuel Corchado Rodríguez, y el delegado de Estrategia Institucional en Investigación, Transferencia e Internacionalización, Óscar Lorenzo Sánchez, han representado a la USAL en este encuentro, organizado conjuntamente por el United States Spain Council y la Fundación Consejo España-EE.UU.

Además, la cita ha reunido a representantes institucionales, responsables políticos, directivos empresariales y expertos del ámbito académico para abordar los principales desafíos de la relación bilateral. La inteligencia artificial, la computación cuántica, la transición energética y la innovación farmacéutica han sido algunos de los asuntos centrales del programa.

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Durante las sesiones se ha analizado el papel de la colaboración transatlántica en ámbitos estratégicos como la investigación, la competitividad tecnológica y el desarrollo de nuevas soluciones en materia de salud. Entre los participantes han figurado representantes de los gobiernos de España y Estados Unidos, así como expertos de empresas e instituciones de referencia.

Cinco siglos de historia compartida La dimensión cultural también ha tenido un papel destacado en esta edición, coincidiendo con la conmemoración del V Centenario de la Escuela de Salamanca. Durante la inauguración institucional se puso de relieve la estrecha relación histórica entre España y Puerto Rico, con especial atención a los cinco siglos de historia compartida.

La programación ha incluido debates sobre el audiovisual en español, el liderazgo y la identidad cultural, con intervenciones de figuras como la jueza del Tribunal Supremo estadounidense Sonia Sotomayor y el vicepresidente de contenidos de Netflix, Diego Ávalos.