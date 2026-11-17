La Universidad de Salamanca ha acogido este martes, 17 de noviembre, la presentación del ‘Erguido hacia las estrellas. Una vida de Francisco de Vitoria’, de Lorenzo Silva. Un acto en el que han estado presentes Juan Manuel Corchado, rector de la Universidad de Salamanca y Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria, además del propio escritor.

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Celebrado en el Aula Francisco de Vitoria, en el Edificio de las Escuelas Mayores con motivo del V Centenario de la Escuela de Salamanca, el libro es una biografía narrativa sobre Francisco de Vitoria, donde se abordan sus grandes reflexiones como los derechos humanos y dignidades de la persona, justicia de las naciones, dignidad de los pueblos indígenas, límites del poder político o el bien común.

Además, el escritor pretende acercar la figura de Francisco de Vitoria a los lectores actuales, combinando experiencia literaria y defendiendo el poder de la palabra, siempre al servicio del bien común social.

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