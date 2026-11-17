La Junta de Castilla y León ha convocado una serie de ayudas destinadas al personal de la Universidad de Salamanca. Con una cuantía total de 32.000 euros, se busca la organización y coordinación de un BIP Erasmus+, es decir, un Blended Intensive Programs.

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Los BIP, son una serie de formatos de aprendizaje intensivos en el que se compagina lo virtual con las clases físicas. En el caso de lo primero es de duración más larga, mientras que en lo segundo son periodos más cortos, de entre 5 y 30 días. De este modo, los estudiantes pueden llegar a obtener hasta tres créditos certificados.

Los proyectos a los que irán destinados estas ayudas con los Erasmus+ KA131 2025 y KA131 202, todo bajo lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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