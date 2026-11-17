La huelga ferroviaria vuelve a salir a la palestra. Tras los accidentes ocurridos en España durante este 2026, se ha sumado un nuevo descarrilamiento a causa de un desprendimiento este fin de semana, lo que obligó a modificar las rutas de Salamanca a Madrid, y causando estragos temporales entre los pasajeros.

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A pesar de que la huelga no se ha producido exactamente por este último motivo, sí que influye el estado de las vías del conjunto nacional, ámbito prioritario para los maquinistas en pro de velar por su seguridad y la de cada una de las personas que decide tomar este medio de transporte.

Si era SEMAF la que convocaba las huelgas de la pasada semana, en esta ocasión ha sido el Comité General de Empresas, es decir, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios mencionado anteriormente, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, Confederación General del Trabajo y el Sindicato Ferroviario.

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Además de las nuevas peticiones que realizarán los sindicatos en futuras reuniones, cabe destacar que desde SEMAF se pedía que se cumplieran los acuerdos del pasado mes de febrero, tras el accidente de Adamuz, donde aún no se ha llegado a cumplir todo lo pactado entre la fuerza sindical y el Ministerio de Transportes que dirigía por aquel entonces Óscar Puente. Eso sí, cabe destacar que se han producido una serie de avances con respecto a lo pactado, pero que los paros seguirán realizándose hasta que se logren realizar al cien por ciento. Una lucha que persigue tanto la seguridad laboral como la ciudadana.