La Escuela Municipal de Consumo, en colaboración con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, desarrollará durante el curso escolar un total de 80 talleres de educación en consumo dirigidos a aproximadamente 1.875 alumnos de 4º de Educación Primaria, todos los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, así como a estudiantes de primeros cursos de Grado Básico y Grado Medio y de los programas de Transición a la Vida Adulta y Educación Básica Obligatoria.

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El objetivo es facilitar la formación y todo tipo de recursos a los escolares, para así adquirir unos correctos hábitos de consumo. La concejala de Consumo, Vega Villar, ha destacado “la importancia de proporcionar a los escolares herramientas que les permitan desenvolverse de forma responsable, crítica y segura como personas consumidoras”.

De este modo, en los talleres se tratarán temas como el uso responsable y seguro de los teléfonos móviles; la realización de compras a través de internet con las debidas garantías; la interpretación del etiquetado de los alimentos para fomentar decisiones de compra informadas; y, el desarrollo de hábitos de consumo sostenibles que contribuyan a reducir el desperdicio alimentario. Asimismo, se incorporará una nueva actividad centrada en la reutilización, reparación y reciclaje de productos y materiales, con el fin de fomentar hábitos de consumo responsables y sostenibles.