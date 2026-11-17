El Consejo de Ministros aprobará este martes la subida del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027, hasta los 1.286 euros al mes en catorce pagas, y que estará exento de tributación en el IRPF. Así lo ha asegurado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un programa de televisión de la Sexta, según recoge Europa Press.

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La ministra ha reclamado que también se eleve el resto de los salarios en los convenios colectivos a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Díaz ha destacado que esta subida supone 910 euros más de ingresos anuales y 65 euros más al mes para los sueldos más bajos y que "lo más importante" es que será una subida "de carácter integral, es decir, sin pagar impuestos". "Es la mejor herramienta para reducir la pobreza laboral", ha recalcado la ministra.

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La vicepresidenta ha señalado que la subida del SMI desde la llegada del Gobierno alcanza el 75%, aunque ha reconocido que la negociación dentro del Ejecutivo para acordar el último incremento fue intensa, ya que, según ha afirmado, había miembros del Gobierno que no querían elevarlo tanto. En este sentido, ha recordado que firmó hace unas semanas el decreto que fijaba la subida en un 5,3%.