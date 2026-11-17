El cáncer de pulmón se ha convertido en la primera causa de mortalidad en ambos sexos y entre todas las causas médicas, un problema en el que la investigación ha ido dando sus frutos pero en el que aún queda mucho camino por recorrer. Solamente en España, se detectan 35.000 casos nuevos, siendo la gran mayoría de hombres. Además, en los últimos años el paradigma ha cambiado completamente, subiendo la incidencia en mujeres de manera pronunciada. Anualmente, el crecimiento es del 7 por ciento, siendo en la actualidad una de cada tres personas del sexo femenino las que sufren esta patología y a las que se lo diagnostican.

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Del mismo modo, cabe destacar que en los últimos años esta causa de muerte estaba muy presente en los hombres, subiendo de manera pronunciada en mujeres y situándose incluso por encima de la mortalidad producida por el cáncer de mama. Al igual que hace veinte años se veían los frutos de las investigaciones en hombres que fumaban, en esta ocasión se están haciendo visibles los números de las mujeres que comenzaron a fumar en los años 70. En ambos casos, el tabaco es la principal causa que provoca el cáncer de pulmón.

Edel del Barco, jefe de la Unidad de Oncología Médica del hospital de Salamanca, ha explicado algunas claves para entender qué es lo que está ocurriendo en la sociedad actual, además de hablar sobre uno de los programas más prometedores a nivel estatal y europeo, el Proyecto Kassandra, por el que a través de cribados masivos se podría llegar a prevenir diagnósticos tardíos en cuanto al cáncer de pulmón.

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Como bien indica el facultativo e investigador, además de los diferentes tratamientos existentes, habría que destacar la gran importancia de tener medidas de prevención en Atención Primaria de cara a concienciar sobre el cáncer de pulmón. De este modo, se conseguiría progresivamente que la gente, en primer lugar, dejara de fumar, y en segundo lugar, la prevención. Dos simples hechos que mejorarían sustancialmente los demoledores datos anuales sobre este tipo de cáncer.

Aquí entra de lleno entonces los ‘screening’, es decir, la realización de TAC, Tomografía Axial Computarizada, a modo de cribado, lo que podría hacer que se detectaran de manera temprana los tumores y que la “garantía de curarse fuera mayor”. Eso sí, cabe destacar que de realizarse este tipo de controles, sería en pacientes seleccionados y que pudiera tener riesgo de contraer esta enfermedad, principalmente en personas mayores de 50 años que hayan sido fumadoras.

Estudios europeos y estadounidense: precedentes de que funciona Edel del Barco también ha explicado que existe evidencia científica de que los cribados están funcionado. Tanto un estudio europeo como otro estadounidense, siendo revisados además por la Organización Mundial de la Salud, han indicado que “hacer un TAC a dosis bajas para no dar mucha radiación, en personas que tengan entre 50 y 80 años que hayan fumado de manera importante, disminuye la mortalidad y disminuye el número de muertos”. Gracias a estas pruebas, también se conseguiría “detectar tumores cuando son incipientes, lo que podríamos operar para así no encontrar tanto tumores metastásicos”.

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Eso sí, aunque todo podría indicar que podría tener efectos psicológicos adversos, ya sea por falsos positivos u otro tipo de temores, “todos los prejuicios son menores que el beneficio de hacer un screening”. Además, ante la posibilidad de realizar cribados saldría a flote otro problema, que se tendrían que hacer de manera adecuada y correcta, al igual que se realiza en otro tipo de cáncer como el de mama. De momento, los estudios indican el balance positivo de realizarlo. Como expone el profesional sanitario: “Nadie duda de que esta prueba bien hecha reduce la mortalidad de cáncer de pulmón”.

De cara a que se pudiera implementar este tipo de medidas, se recomendaría hacerlo en países cuya capacidad e infraestructuras lo permitieran. Además, tendría que ser “un programa muy bien montado y eso cuesta muchísimo", además, también destacaba que “en muy poquitos países se está haciendo bien. Hay programas piloto, pero solo Reino Unido tiene un programa bueno que funciona. En dos estudios realizados en Canarias y Galicia llegaron a la conclusión de que no se podría hacer de golpe porque iba a haber fallos”.

Para que llegara a funcionar Kassandra de manera habitual, también pasaría por, una vez puesto en marcha, saber cómo actuar en caso de detectar un tumor, qué hacer en ese preciso instante, el seguimiento que más tarde se tiene que llevar a cabo y, en caso de hacerse la cirugía, tener que hacerla para todos los enfermos: “Es una cadena muy grande, mucho más que hacer solamente un escáner”.

Kassandra, el proyecto piloto que va cogiendo forma Kassandra es el proyecto piloto en el que 40 hospitales de España luchan por llevar a cabo una iniciativa que podría salvar miles de vidas. Salamanca, siendo una referencia en cuanto al cáncer y la investigación, es uno de los centros sanitarios que forman parte de esta red, donde todo indica, según agencias tecnológicas, que los TAC disminuyen la mortalidad, siempre y cuando se hagan de manera correcta.

Este programa liderado por neumólogos, buscarían los pacientes, a los que más tarde se les propondría formar parte del estudio para ver cómo funciona este piloto. A pesar de que aún no se ha podido reclutar a ninguna persona, el proyecto marcha poco a poco hasta encontrar el rumbo correcto.

Como también ha explicado el doctor Del Barco, a la hora de realizar uno de estos TAC, se relaciona todo con la radiología y la propia Inteligencia Artificial, que serviría de gran ayuda para ver cómo están todos los nódulos. El problema viene sobre cómo meter ese tipo de programas dentro de toda la iniciativa, a pesar de que “va a ayudar al siguiente proceso diagnóstico”.

A pesar de que este programa podría reducir la mortalidad, no hay que olvidar que la primera de las soluciones siempre ha pasado, pasa y pasará por dejar de fumar. Como ha explicado Edel, hace falta “apoyo institucional” para ello, además de “necesitar recursos para curar a los pacientes sin fármacos”, desde la prevención hasta los diagnósticos precoces. La gran solución pasa por “ayudar a dejar de fumar”.

Investigación, no solo para fármacos, sino para prevenir El doctor Del Barco ha querido destacar que la investigación no es solo “ver qué fármacos son mejores” sino que la investigación pasa por “la prevención, algo en lo que además Salamanca está muy bien”.

Dentro de los futuros estudios y todo lo que abarca este tema, Salamanca cuenta con otro proyecto liderado por Rosa Cordovilla, neumóloga del hospital de Salamanca, en el que se cuenta ya con 50 pacientes y en el que se estudiaría como el radón afecta al ser humano. Para ello, a los enfermos se les entrega un aparato en el que se mide este gas en sus casas durante seis meses, midiendo la cantidad de este elemento en sus casas para así conformar un mapa sobre ello en toda España.