Realizan facenderas para limpiar la línea de maleza y basura, ponen tablas en los pasos peatonales de los puentes y agradecen actuaciones como el Camino de Hierro o el arreglo de la estación de Boada, pero aseguran que esto es insuficiente. Desde la Asociación de Frontera Tod@vía reclaman a las administraciones que cumplan con el acuerdo que se aprobó en el Senado en 2005 que aprobó “la reapertura al tráfico, con carácter turístico, de la línea férrea de forma progresiva hasta su completa realización”.

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“Es imprescindible el cambio necesario: que las Administraciones Públicas, autonómicas y nacionales, abandonen su olvido y asuman la responsabilidad que tienen hacia este patrimonio, de titularidad pública, y hacia los pobladores de estos territorios”, aseguran en un comunicado.

Desde la entidad aseguran que llevan 15 años trabajando “por nuestra vía, por defender el rico y excepcional patrimonio que constituye la Línea Férrea de La Fuente de San Esteban a Barca d’Alva, declarada Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento” .

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Afirman que “no se trata solo de defender y preservar ese patrimonio para las generaciones futuras. La explotación y reutilización de este magnífico recurso patrimonial reúne todos los componentes necesarios para convertirse en un revulsivo económico que aportaría beneficios directos a la provincia, al crear un foco diferencial y singular de atracción turística, cultural y lúdica de primer orden. ¿Quién no querría crear Paz, casa y trabajo para un territorio fronterizo tan despoblado?”.

Y denuncian los “años de olvido” que han pasado, “oportunidades perdidas para una población que no puede permitirse perderlas” en una “extraordinaria obra de ingeniería, fruto del trabajo de constructores de túneles y puentes, es presa del óxido, de la desidia y de la barbarie. Otras vías ferroviarias abandonadas, sin ser Bien de Interés Cultural, están siendo reutilizadas para el aprovechamiento turístico en Francia, Suiza, Bélgica, Alemania… Nuestros gobernantes debieran mirar a aquellos diputados, Galante y Silvela, que, en una época convulsa y de desgarro social y económico, en 1881, soñaron con traer el progreso y el bienestar a la provincia de Salamanca mediante esta infraestructura. Tal vez aquel espíritu se reencarne algún día. Y será bueno, porque indicará que también nosotros hemos cambiado y somos capaces de transformar la realidad que nos rodea”.

La entidad ha mantenido un encuentro reivindicativo junto a la tumba “de aquellos carrilanos ahogados en el túnel uno allá por 1885”.