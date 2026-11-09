A debate la innovación y sostenibilidad para el futuro de la dehesa en Lumbrales

Los Grupos de Acción Local ADEZOS (Asociación para el Desarrollo del Oeste Salmantino), ADRECAG (Asociación para el Desarrollo de las Comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo) y ADECOCIR (Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo) organizan una nueva jornada técnica dentro del cuarto ciclo “Dehesas con Futuro”, que busca poner en valor este ecosistema singular y promover su conservación y aprovechamiento sostenible.

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El encuentro se celebrará el viernes 13 de noviembre en el Centro Cultural de la Villa, en la plaza Barrera de Lumbrales, en horario de 9:30 a 14:00 horas. La asistencia es abierta y gratuita.

Durante la mañana se abordarán cuestiones como las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura y la ganadería de precisión, la mejora de los pastos y el papel de las especies aromáticas en la sostenibilidad de la dehesa. El programa también analizará los sistemas silvopastorales tradicionales, las razas autóctonas de ganado y las aplicaciones de la inteligencia artificial a la ganadería de dehesa.

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Tras la apertura e inauguración, prevista a las 9:30 horas, Javier Plaza, profesor ayudante doctor y subdirector del Centro de Estudios Ambientales y Dinamización Rural (CEADIR) de la Universidad de Salamanca, impartirá a las 9:45 horas la ponencia “Nuevas tecnologías en la dehesa: agricultura y ganadería de precisión”. A las 10:30 horas, Valentín Maya Blanco, del Área de Dehesas, Pastos y Producción Forestal del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, intervendrá sobre “Mejora de pastos y sostenibilidad de la dehesa”.

Después de una pausa para el café a las 11:15 horas, María Virginia Ozcariz, técnica de I+D+i de Itagra.ct, presentará a las 11:45 horas la ponencia “Sostenibilidad agraria y ganadera: el papel de las especies aromáticas en el ecosistema de la dehesa”. A continuación, a las 12:30 horas, Víctor Casas, biólogo y consultor ambiental especializado en sistemas silvopastorales tradicionales y razas autóctonas de ganado, abordará “La cara oculta de la dehesa es la más importante”.

A las 13:15 horas, Laura Grande Pérez, investigadora de la Universidad de Salamanca, ofrecerá la ponencia “Ganadería de dehesa e inteligencia artificial: lo que ya funciona”.

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