Los avisos amarillos por lluvia protagonizarán el tiempo en Salamanca esta semana

Desde el pasado domingo, 8 de noviembre, Salamanca está sumergida de lleno, junto al resto de provincias de Castilla y León, en alerta meteorológica por lluvias. Según evolucione el temporal, la institución regional irá estudiante este episodio provocado por la borracha Bruna, que hará que los frentes se sucedan durante los próximos días.

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Las precipitaciones serán las grandes protagonistas de la semana, con cien por ciento de posibilidades de lluvia, que vendrán acompañadas de temperaturas que rondarán los diez grados de mínima la mayoría de los días.

En cuanto a las máximas, comenzarán con los termómetros marcando los 19 grados este lunes, 9 de noviembre, mientras que irá bajando progresivamente durante todos los días hasta llegar el fin de semana a los 15 grados centígrados.

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La cota de nieve bajará hasta los 2.300 metros, mientras que las rachas máximas de vientos podrían darse durante la jornada del martes, 10 de noviembre. Así pues, la provincia de Salamanca estará repleta de lluvia, por lo que piden extremar la precaución tanto a los viandantes como a aquellas personas que conduzcan durante estos días.