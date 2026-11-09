La pelea de Aldeadávila que acabó con un hombre apuñalado llega este lunes a la Audiencia

La noche de Reyes de 2023 acabó con una violenta pelea en un bar de Aldeadávila de la Ribera. Una discusión, varios enfrentamientos y una agresión con arma blanca dejaron tras de sí un reguero de lesiones: una herida profunda en el abdomen, heridas en la cabeza que necesitaron grapas, pérdida de dientes y hasta mechones de pelo arrancados.

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Los hechos ocurrieron en la madrugada del 6 de enero y este lunes, 9 de noviembre, llegarán a la Audiencia Provincial de Salamanca, donde se celebrará la audiencia preliminar. Fiscalía describe en su escrito una pelea que fue escalando en violencia. Según su versión, uno de los implicados agarró del pelo a una mujer y le arrancó varios mechones. La trifulca continuó con golpes y mordiscos y, en un momento dado, uno de los participantes habría empuñado una navaja y asestado una puñalada en el abdomen a otro de los presentes.

El balance médico da cuenta de la crudeza del enfrentamiento. El hombre herido por arma blanca sufrió daños en tejidos profundos y en la musculatura abdominal, además de varias heridas en la cabeza que tuvieron que cerrarse con grapas y lesiones en una oreja. Precisó 38 días para recuperarse y le quedaron secuelas estéticas. El acusado al que Fiscalía atribuye parte de las agresiones también resultó herido: perdió una pieza dental y sufrió daños en otras, hematomas y erosiones en la cara y el cuello. Su recuperación se prolongó durante 13 días. Por su parte, otra de las personas implicadas necesitó 59 días de curación y recibió tratamiento por ansiedad reactiva.

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