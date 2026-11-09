Denuncian que las 35 horas siguen sin aplicarse en la cárcel de Topas

Comisiones Obreras ha denunciado que desde hace seis meses, momento en el que se aprobó la reducción de jornada a 35 horas, no se ha aplicado aún en el personal que trabaja en el Centro Penitenciario de Topas.

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Todo esto, debido a que “la actividad no se detiene ni de día ni de noche, ni entre semana ni en festivos, la adaptación de esta medida continúa pendiente”, por lo que consideran que afecta de manera muy negativa al conjunto de la plantilla que forma parte del lugar.

De este modo, la fuerza sindical ha denunciado que la demora en la implantación de las 35 horas está generando “incertidumbre entre los trabajadores” y advierte de que “la negociación sobre la organización de los horarios no puede convertirse en una vía para cuestionar o limitar un derecho que ya ha sido reconocido”.

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Por otro lado, también han querido hacer hincapié en que las 35 horas han de llegar a la totalidad de los trabajadores, por lo que faltaría “negociar la fórmula para distribuir la jornada y asegurar el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios”.