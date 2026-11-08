Declarada la alerta meteorológica en Castilla y León ante la llegada de la borrasca Bruna

Castilla y León se encuentra desde las 14:00 horas de este domingo, 8 de noviembre, en alerta meteorológica por el riesgo de lluvias en sus nueve provincias.

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La medida, dictada por la Junta, se mantendrá activa hasta nuevo aviso según evolucione el temporal. El episodio de precipitaciones persistentes está motivado por la llegada de la borrasca Bruna y el desfile continuo de frentes durante los próximos días.

Por su parte, Protección Civil de Castilla y León ha advertido de la llegada de precipitaciones muy intensas a Salamanca y Ávila durante la última hora de la tarde de este domingo, 8 de noviembre.

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Ante esta previsión, Protección Civil recomienda evitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse alejado de las zonas inundadas y los cauces de los ríos. Asimismo, aconseja extremar las precauciones en caso de tener que salir al exterior.

En el caso de los conductores, se recuerda la importancia de utilizar preferentemente autopistas y autovías, evitar circular cerca de ríos o masas de agua y reducir la velocidad ante la presencia de lluvia intensa.

También se advierte del peligro de atravesar tramos inundados, ya que la corriente puede llegar a arrastrar vehículos y personas.

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