La recaudación tributaria en Salamanca crece un 16,2% empujada por el tirón del Impuesto de Sociedades

Los ingresos de la Agencia Tributaria en Salamanca alcanzaron los 629,7 millones de euros entre enero y septiembre, un incremento del 16,2% respecto al año anterior. La provincia se consolida como la tercera con mayor volumen recaudado de Castilla y León, tras Valladolid y Burgos, impulsada por el dinamismo empresarial y el mercado laboral.

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El gran motor del avance salmantino fue el Impuesto sobre Sociedades, que repuntó un 24,6% hasta los 97,8 millones de euros, registrando el segundo mayor incremento de la Comunidad solo por detrás de Soria. Por su parte, el IRPF creció un 18,4% con 356,1 millones ingresados, mientras que el IVA subió un 8,5% hasta alcanzar los 165,7 millones.

En el conjunto autonómico, Hacienda ingresó 5.365 millones de euros, un 12,3% más que en 2025. Salamanca creció por encima de la media regional en total recaudado y destacó frente al estancamiento del IVA autonómico (+1,9%), lastrado por el desplome de Valladolid (-20%). En el crecimiento global provincial, León lideró la tabla (+23,5%) y Valladolid cerró la lista (+1,8%).