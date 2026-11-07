Salamanca promociona su oferta idiomática en Suiza ante 70 docentes

La marca 'Salamanca, Ciudad del Español' ha participado este sábado en Berna en una jornada formativa y comercial para profesores de Español como Lengua Extranjera. La cita, organizada por la Junta de Castilla y León junto a la Embajada de España en Austria y Suiza, constituye la primera acción de promoción idiomática de la Comunidad en el mercado helvético.

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La delegación salmantina, integrada por los centros DICE, Colegio Ibérico, Estudio Sampere, Mester y Tía Tula, ha impartido talleres sobre gamificación, aprendizaje cooperativo y, de forma central, el impacto y uso de la Inteligencia Artificial en el aula. El encuentro ha reunido a 70 profesores de secundaria, universidad y educación de adultos, además de representantes de la Asociación Suiza de Profesores de Español (ASPE).

Además de la vertiente académica, los centros locales han contado con un espacio expositivo para presentar sus programas de inmersión lingüística a los profesionales suizos.