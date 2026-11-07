Lentejada gratuita en la plaza del Oeste para celebrar la Semana de las Legumbres

Los vecinos de la plaza del Oeste y de otros barrios de la ciudad podrán degustar un plato de lentejas gratis este sábado, con motivo de la celebración de la semana de las legumbres.

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La comida empezará a repartirse a las 13:00 horas, aunque hay que recoger previamente una invitación en la sede de la asociación, en la calle Valle Inclán, número 8.

Desde ZOES manifiestan que la intención es "compartir, disfrutar de la gastronomía popular y poner en valor las legumbres como parte fundamental de nuestra tradición culinaria, fomentando al mismo tiempo la convivencia y el encuentro vecinal en uno de los espacios más emblemáticos del barrio".

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Cartel De La Lentejada Del 7 De Noviembre. Zoes Asociación Barrio Oeste

El domingo a las 11:00 horas se celebrará un "desayuno literario" que está dedicado a Miguel Delibes, uno de los grandes escritores de la literatura española. Se aprovechará también este espacio para presentar el libro 'La Venganza de Prometeo', escrito por Max Ferlam.

A mayores, durante todo el fin de semana habrá la ruta de las legumbres por los establecimientos hosteleros del barrio.