La Carrera contra la Violencia de Género provoca estos cortes de tráfico este domingo

La celebración de la Carrera contra la Violencia de Género provocará este domingo, 8 de noviembre, cortes de tráfico en diferentes puntos de Salamanca.

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La prueba competitiva comenzará a las 10:00 horas en la Plaza Mayor y recorrerá las calles Toro, Zamora, Concejo, Prior, Compañía, Libreros y Veracruz hasta llegar al Puente Romano. Desde allí, los corredores continuarán junto a los Huertos Urbanos, la Noria de Sangre y Huerta Otea, cruzarán la pasarela ciclopeatonal y regresarán por San Pablo.

Entre las principales restricciones, la Policía Local cortará el tráfico en la glorieta de los Milagros y en Rector Esperabé, lo que impedirá el acceso a San Gregorio. También habrá cortes en los distintos tramos del recorrido donde puedan coincidir corredores y vehículos.

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