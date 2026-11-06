El PP del Ayuntamiento se defiende: los árboles talados eran peligrosos y tenían permiso de la CHD

El grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Salamanca ha emitido un comunicado defendiéndose de las acusaciones del PSOE por la tala de varios árboles en la ribera del Tormes. En un comunicado, los populares "lamentan" que el grupo socialista "vuelva a intentar engañar a los salmantinos trasladando una imagen de la ciudad totalmente opuesta a la realidad".

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Aseguran que, como ya se informó, la tala se ha realizado en árboles "con problemas de estabilidad y al final de su vida útil para garantizar la seguridad de las personas" y que la actuación preventiva "ha contado con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero, entidad dependiente del Gobierno de España".

Añaden que el PSOE "también miente sobre los informes técnicos municipales, que han detectado diferentes situaciones que afectan a la estabilidad y resistencia estructural de determinados ejemplares, entre ellas pérdida de resistencia en zonas de inserción, pudriciones internas, cavidades, uniones estructurales débiles y presencia de ramas secas o muertas".

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El equipo de Gobierno afirma que por otra parte, se han constatado antecedentes de caída de ramas y otros fallos estructurales.

"Es innegable e incuestionable el compromiso del Gobierno Municipal del Partido Popular con el cuidado del medio ambiente y la introducción de la naturaleza en el casco urbano para contribuir a una ciudad aún más saludable y con una mayor calidad de vida, adaptada a los desafíos que plantea el cambio climático", afirman explicando que "sólo en los últimos tres años se han plantado 35.400 árboles y más de 25.000 plantas arbustivas en las zonas verdes municipales, que se han visto incrementadas en 200.000 metros cuadrados. En la actualidad, las zonas verdes municipales suman más de 127.000 árboles y 59.000 arbustos, repartidos por los 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales".

Añaden datos como que con la plantación de otros 30.000 árboles que ya ha comenzado, las zonas verdes municipales dispondrán de más de 157.000 árboles. A estas cifras hay que sumar la masa arbórea de la ribera del río Tormes, competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), así como del campus universitario Miguel de Unamuno y de patios privados. De esta forma, sumando todas las zonas verdes del término municipal, se superarán los 200.000 árboles en la ciudad, más de uno por habitante.

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"Salamanca es una de las ciudades de España con más zonas verdes y calidad de vida pese a la constante contaminación del PSOE. Durante la pandemia de Covid, cuando la mayoría de los ayuntamientos comenzaban a plantearse la necesidad de un nuevo modelo de ciudad más natural, Salamanca ya llevaba diez años de trabajo en esta dirección y los salmantinos pudieron disfrutar de amplios espacios verdes y saludables", añaden.

Las zonas verdes municipales superan los 20 metros cuadrados por habitante, más del doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vivir en un entorno saludable. Cabe recordar, además, que Salamanca es una de las tres capitales con mejor calidad del aire y menor riesgo para la salud por contaminación atmosférica, según los datos oficiales de la Agencia Europea del Medio Ambiente; la primera capital de España en proporción de infraestructura para caminar respecto a la red viaria, según el ISGlobal Ranking of Cities; y la quinta capital de España y primera de Castilla y León en acceso de la población a zonas verdes cercanas: al menos 0,5 hectáreas a menos de 300 metros, según el ISGlobal Ranking of Cities.