Un dengue charro de color rojo o un traje de boda del siglo XX: piezas únicas que ensalzan la confección del traje charro en Salamanca

'Hilos de nuestra historia' es la nueva exposición que se encuentra expuesta en la Torre de los Anaya, una habitación que reúne lo que hoy día se concibe como una verdadera joya, trajes que representan las raíces del pueblo salmantino.

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La Asociación de Mujeres Barroca son las autoras de cada una de las prendas que ya se pueden visitar hasta el mes de enero, donde cada tejido y cada bordado guarda una historia detrás, pero sobre todo muchas horas de trabajo.

Asociación de Mujeres Barroca con la concejala Miryam Rodríguez en la presentación de la exposición 'Hilos de nuestra historia' | Verónica Tapia

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Celestina Hernández, la presidenta de la Asociación, una de las pioneras en la confección del traje charro, describe el esfuerzo de la realización de estas prendas: "Es un trabajo de chinos que vale mucho dinero y que no está muy valorado por muchas personas. En esta exposición hemos querido poner una muestra de cada detalle para que se conozca la indumentaria tradicional de Salamanca".

Entre las piezas que forman la exposición hay un traje de caballero que lleva el punto extraordinario, con un deshilado en la camisa y luego, hay varios vestidos de charra que se pueden ver (uno de oro, el armuñés, el serrano, de colores y deshilados), mantillas, cuadros, velos, mantelería y toallas deshiladas, todos hecho a mano por mujeres de la asociación.

Traje charro de caballero en la exposición ‘Hilos de nuestra historia’ | Verónica Tapia

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Entre las prendas más especiales destaca un traje negro con el que se vestían las mujeres el día de su boda a principios del siglo XX, con la mantilla de rocador, pañuelo de ramos y medias blancas. Y también un dengue charro rojo (un mandil) que es el más antiguo, un traje serrano y el pañuelo merino que lleva encima.

En Salamanca hay un total de 42 trajes charros registrados en toda la provincia.

Celestina también ha hecho hincapié en que el problema al que se están enfrentando no es solo la falta de relevo generacional, también el desabastecimiento de materiales: "Nos estamos quedando sin material. Hay prendas que ya no podemos hacer porque no nos mandan material. Una compañera no puede hacer una camisa galana porque no hay tela".

Dengue charro de color rojo y traje serrano en la exposición ‘Hilos de nuestra historia’ | Verónica Tapia

Por su parte, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez que ha acompañado a las mujeres de la asociación en la presentación de la exposición ha declarado que "son mujeres muy preocupadas por extender esas tradiciones, mantenerlas y sobre todo por dar a conocer el papel tan importante de la mujer, no solo en la riqueza de las prendas, en los bordados, sino también en la importancia que tiene de identidad y de saber de dónde venimos y quienes somos en nuestra tradiciones y nuestra cultura".

La exposición forma parte de los actos con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia Contra la Mujer, dentro de la programación trimestral de la Escuela Municipal de

Igualdad, cuyo objetivo es sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad, haciendo

hincapié en los aspectos preventivos de la violencia de género.