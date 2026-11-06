Sacyl garantiza las urgencias, las UCI y los tratamientos oncológicos durante la huelga del 11 de noviembre

La Junta de Castilla y León garantizará el cien por cien de la actividad en urgencias, emergencias, unidades de cuidados intensivos (UCI), Oncología, Diálisis y Hospital de Día durante la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. Así lo establece el acuerdo aprobado por el Gobierno autonómico y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), según ha recogido Ical.

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Los servicios mínimos de Sacyl no superarán, en conjunto, aproximadamente un tercio de los efectivos, aunque determinados servicios y turnos contarán con toda su plantilla para asegurar la atención a los pacientes más graves y evitar interrupciones en tratamientos que no puedan demorarse.

El acuerdo establece como referencia general una asistencia sanitaria equivalente a la de un día festivo. Sin embargo, se mantendrá toda la actividad en los servicios de urgencias, emergencias y cuidados intensivos, así como en Oncología Médica y Radioterápica, Diálisis, Hospital de Día y Farmacia Hospitalaria.

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También quedarán garantizadas la atención al embarazo y al parto y las intervenciones quirúrgicas que no admitan demora. En Atención Primaria, la asistencia urgente se cubrirá mediante los equipos y servicios de urgencias en sus turnos habituales, sin que se abran por la mañana los puntos de atención continuada que normalmente permanecen cerrados en ese horario.

La regulación de los servicios mínimos no afecta únicamente al ámbito sanitario. La Junta también ha establecido las dotaciones necesarias para garantizar el funcionamiento de las residencias de mayores, los centros de atención a personas con discapacidad, los centros de protección de menores y los comedores sociales, con unas plantillas equivalentes, en términos generales, a las de un fin de semana o festivo.

En educación, se garantizará la apertura de los centros públicos y la atención al alumnado, incluidos los estudiantes con necesidades educativas especiales. Asimismo, las universidades públicas mantendrán sus funciones esenciales y celebrarán los exámenes programados para esa jornada.

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