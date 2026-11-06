Varias infraestructuras agrarias de Salamanca serán renovadas durante el próximo año 2027

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha presentado ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León el Proyecto de Presupuestos para 2027. Las cuentas contemplan un crédito de 739,72 millones de euros. A este montante se suman 924,42 millones de euros adicionales gestionados a través de la PAC como Organismo Pagador.

Publicidad Publicidad

Así, tres de cada cuatro euros del departamento (el 74,73 %) irán destinados directamente a inversiones reales y ayudas al sector, sumando 552,79 millones entre los capítulos 6 y 7. El objetivo de la Consejería es volcar el esfuerzo presupuestario en la modernización del sector primario, el impulso a la industria agroalimentaria y la protección del medio natural.

La provincia de Salamanca adquiere un protagonismo destacado en el capítulo de infraestructuras agrarias. Entre las partidas destinadas a mejorar la competitividad del campo, dotadas globalmente con 32,70 millones de euros, resalta la continuidad del Plan de Balsas, diseñado para paliar los efectos de la sequía y asegurar el abastecimiento hídrico a la ganadería extensiva.

Publicidad Publicidad

El proyecto prevé la construcción de doce nuevas balsas de agua repartidas entre Salamanca, Ávila y Zamora, una medida clave para sostener las explotaciones ganaderas de la dehesa y del campo charro.