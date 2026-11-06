Más de 50.000 personas ya se han vacunado contra la gripe en Salamanca

La cobertura de vacunación frente a la gripe estacional en Castilla y León, cumplido el primer mes desde el inicio de la campaña, se sitúa en un 33 % de las personas mayores de 60 años. Según ha informado la Junta, se han administrado en total a todos los grupos de edad 378.751 dosis, un 47 % sobre las recibidas hasta el momento (806.650).

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Por provincias, las personas vacunadas a fecha 3 de noviembre son las siguientes, según informa la Dirección General de Salud Pública: Ávila 29.075; Burgos 49.885; León 66.595; Palencia 25.974; Salamanca 51.646; Segovia 23.372; Soria 15.347; Valladolid 86.282; Zamora 30.479; y 'No consta' 96.

En función del motivo de la vacunación, los colectivos más importantes son los grupos de riesgo por edad, con un total de 290.220 vacunas, seguidos con 32.225 dosis administradas a las personas institucionalizadas, 15.656 los grupos de riesgo por patologías o 12.205 a trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios.

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La Consejería de Sanidad y Bienestar Social insiste en que la vacunación conjunta frente a infecciones respiratorias es una práctica plenamente segura y constituye la herramienta más eficaz para evitar sintomatologías graves, ingresos en unidades de cuidados intensivos y fallecimientos.

Los principales grupos de personas que tienen recomendada la vacunación frente a gripe son las personas mayores de 60 años y personas institucionalizadas, las embarazadas en cualquier etapa del embarazo, las personas con patologías crónicas de cualquier edad (cardiópatas, diabéticos, inmunodeprimidos o con dolencias respiratorias) y los profesionales sanitarios, sociosanitarios y cuidadores de personas dependientes.

En cuanto a la vacunación frente al COVID-19, el registro oficial de la Consejería de Sanidad indica que en el primer mes de campaña ya han recibido su dosis un total de 209.117 personas, con un 31,4% de cobertura en personas a partir de 70 años y un 47,2 % de dosis administradas sobre las recibidas y una cobertura autonómica del 8,7 % frente al 7,9 % registrado en la campaña anterior.

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Por provincias, las personas vacunas son las siguientes: Ávila 13.672; Burgos 28.424; León 35.395; Palencia 14.348; Salamanca 26.914; Segovia 14.027; Soria 9.209; Valladolid 50.470; y Zamora 16.624. Además, hay que sumar otras 34 personas que no consta procedencia.

Por grupos, el que más se ha vacunado el primer mes de campaña ha sido, lógicamente, el relacionado con el riesgo por edad, con 129.669 personas inoculadas; en segundo lugar se sitúan las personas institucionalizadas en residencias, con 35.610 ; le siguen aquellas con patologías de riesgo, con 31.226; en cuarto lugar aparecen los trabajadores de centros sanitarios, con 3.293 profesionales vacunados frente al COVID-19; y en quinta posición están los trabajadores de centros sociosanitarios, con 2.743 vacunas.

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado, y a los mayores de 70 años, la vacunación frente a la COVID-19.

La campaña para la inmunización infantil frente al virus respiratorio sincitial (VRS), un patógeno causante de bronquiolitis y neumonías refleja en el balance acumulado desde el inicio de la campaña, el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre un total de 7.459 niños que han recibido la dosis del anticuerpo, lo que significa un 87 % de cobertura en los niños nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año y un 89,1 % en los nacidos en octubre de 2026.

Por provincias los niños inmunizados han sido siguientes: Ávila 489; Burgos 1.190; León 1.190; Palencia 429; Salamanca 1.010; Segovia 552; Soria 314; Valladolid 1.857; Zamora 395; y ‘No consta’ 33.

La inmunización se realiza, en general, mediante la administración de una sola dosis de nirsevimab (en algunos casos, dos dosis, en función del peso) durante la campaña 2026-2027, para todos los niños nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027.

Por último, en cuanto a la vacunación en adultos frente al virus respiratorio sincitial (VRS), la Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha ampliado este año la vacunación frente al VRS en determinados grupos de riesgo, continuando la inmunización para personas institucionalizadas que no se hubiesen vacunado la temporada anterior.

Hasta el momento se han administrado 5.053 dosis de vacunas, de las cuales 4.699 se han administrado a personas institucionalizadas y, el resto, en personas que pertenecen a alguno de los grupos de riesgo. Es necesario aclarar que las cifras de vacunación de esta campaña no son comparables con las del año pasado, cuando se administraron 38.863 dosis. Esto se debe a que, a diferencia de las vacunas frente a la gripe y la COVID-19, la inmunización frente al VRS no se administra anualmente, por lo que es necesario revisar los antecedentes y comprobar el estado vacunal de cada persona antes de proceder a su administración.