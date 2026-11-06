Un profesor de matemáticas salmantino, nominado a los Premios Derechos Humanos 2026

David Armenteros Barroso es un profesor salmantino que imparte la asignatura de matemáticas en un instituto público y se encuentra nominado a los Premios Derechos Humanos 2026.

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Su nominación es en la 44 edición de los Premios Derechos Humanos APDHE 2026, en la categoría "Nacional – personas". El motivo por el que ha sido elegido es por reconocer la labor, desde el ámbito educativo, de los derechos del colectivo LGTBI.

David confiesa a Salamanca24horas que "era algo que no me esperaba"; además, el único salmantino y también el único docente que está nominado en su categoría.

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Estos premios de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, a través de diferentes categorías, buscan "reconocer con gratitud y respeto, la labor de las personas y entidades que dedican su compromiso a la defensa de la dignidad humana, la justicia y las libertades, en España y en el mundo".

En el caso de David, es un profesor que imparte clases a cursos de secundaria y bachillerato y se caracteriza por ser un docente diferente a los demás.

Imparte clase de matemáticas, pero aprovecha la enseñanza de esta asignatura para ser un altavoz contra la LGTBIfobia.

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"La gente tiene una idea equivocada de las matemáticas, se piensan que es solo hacer operaciones y cuentas, pero realmente no es así. Las matemáticas están en el día a día de cada persona y esto es lo que tenemos que hacer ver a los menores desde las aulas, hay que trasladar las asignaturas a la vida real hablando de lo que estamos viviendo como sociedad y en este caso, uniéndola a los valores. La ley nos exige trabajar problemas aplicados a la vida real, contra la LGTBIfobia, el feminismo, a favor de igualdad... y esto me llevo a replantear la enseñanza de esta asignatura de otra manera. Lo que yo le planteo a mis alumnos son problemas en los que se habla de diversidad, donde en un enunciado en lugar de hablar de un papá y una mamá, se habla de dos papás o de dos mamás o en el caso de un problema de áreas, en lugar de ponerles en el enunciado a un personaje que busca un recinto deportivo para ir a entrenar, les pongo que hay un chico que es bombero que va a entrenar con su novio. Intento buscar la naturalidad de nuestra sociedad e intentar huir de esos estereotipos que señalan a las personas del colectivo LGTBI como débiles", explica.

Esta enseñanza lo llevó a crear 'Matemáticas Sin Más' en el año 2019, un web en la que cuelga todo el contenido que imparte en sus clases para integrar en la enseñanza de las matemáticas la diversidad afectiva, familiar y de género.