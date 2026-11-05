Salamanca tendrá un papel estratégico en la reorganización de la atención oncológica de Castilla y León. La Consejería de Sanidad prevé articular en torno a la ciudad un Centro Integral de Cáncer que coordinará una nueva red asistencial formada por cuatro nodos hospitalarios de referencia: Burgos, León, Salamanca y Valladolid, además de seis centros satélite.

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Por ello, el proyecto pretende avanzar hacia un modelo de atención oncológica en red, basado en la cooperación entre hospitales, la especialización de los equipos y la equidad en el acceso a tratamientos de alta complejidad, independientemente del lugar de residencia de los pacientes.

Tal y como destacan, la apuesta sitúa al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca en una posición relevante dentro de la planificación sanitaria autonómica, tanto por su función de referencia como por el desarrollo de nuevas prestaciones diagnósticas y terapéuticas.

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Además, destaca la incorporación de la braquiterapia prostática de baja tasa en Salamanca, que ampliará las opciones de tratamiento para determinados pacientes con cáncer de próstata. Asimismo, la Consejería contempla extender la inmunoterapia, las terapias CAR-T y otras terapias avanzadas, junto con el desarrollo de herramientas de diagnóstico genético y molecular que permitan adaptar los tratamientos a las características de cada tumor.

Otro punto esencial, será el fortalecimiento de la investigación biomédica y la patología digital, con la conexión de los 14 hospitales públicos de la Comunidad para compartir información anatomopatológica y facilitar la colaboración entre especialistas.

Cabe destacar que, los presupuestos autonómicos para 2027 incluyen 14,5 millones de euros para el funcionamiento de la Fundación de Investigación Biomédica de Salamanca y 15,9 millones para equipar el futuro edificio de Consultas del complejo hospitalario.