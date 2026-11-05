El edificio de consultas externas del nuevo hospital de Salamanca, entre las principales inversiones sanitarias en Castilla y León

En la presentación del proyecto de presupuesto de la Junta relativo al departamento de Sanidad, Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad y Bienestar Social, ha confirmado que la partida de Atención Hospitalaria para el 2027 se incrementará un 34,4 por ciento respecto del presupuesto anterior, hasta los 165,8 millones, de los que más de 92 serán para obras y más de 73 para equipamiento.

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También, ha subrayado que la sanidad contará en 2027 con "la mayor dotación presupuestaria de su historia: cerca de 5.604 millones de euros".

En cuanto a las inversiones en Atención Primaria ha manifestado que en Salamanca se pondrá en funcionamiento el edificio de consultas externas del nuevo hospital y que se ejecutarán las obras del nuevo centro San José-Zurguén.

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Vázquez también ha apuntado que el proyecto de presupuesto de la Junta recoge para su departamento "un nuevo máximo histórico", de 6.882 millones de euros.