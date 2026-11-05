El consejero de Sanidad anuncia un nuevo plan integral para reducir las listas de espera en todas las provincias de Castilla y León

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez ha explicado este jueves ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2027.

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Durante su comparecencia ha anunciado un nuevo plan integral de reducción de las listas de espera, según detalla la Agencia ICAL.

El consejero ha destacado positivamente la evolución de los datos en la comunidad, indicando que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más ha reducido el número de pacientes en espera quirúrgica durante el último año.

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También ha anunciado que se completará el despliegue de la red de unidades satélite de radioterapia iniciada durante la pasada legislatura y un Plan Integral de Salud Mental Infanto-Juvenil, que reforzará la prevención y mejorará la detección precoz.