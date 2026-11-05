Montserrat reclama desde Salamanca adelantar a 2040 la conexión ferroviaria de la Ruta de la Plata

La secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del grupo del PPE en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha visitado este jueves Salamanca, donde ha atendido a los medios de comunicación junto al secretario provincial del PP, David Mingo, antes de mantener un encuentro con empresarios salmantinos.

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Uno de los asuntos centrales de su intervención ha sido la defensa de la Ruta de la Plata, una infraestructura ferroviaria que el Partido Popular reclama incluir en la red básica europea para adelantar su desarrollo a 2040. Montserrat ha asegurado que su formación ya ha defendido esta propuesta en el Parlamento Europeo mediante una enmienda, aunque ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de no respaldar los intereses de Castilla y León.

"Sánchez nos ha dejado tirados, abandonados a toda Castilla y León y a Salamanca en la defensa de las infraestructuras que necesitáis en Europa", ha manifestado.

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La dirigente popular ha insistido en que la propuesta defendida por el PP permitiría adelantar diez años la ejecución del proyecto respecto a la fecha de 2050 planteada en la propuesta que ha atribuido al Ejecutivo central. "Nosotros ya votamos en el Parlamento Europeo porque fue una iniciativa nuestra, una enmienda nuestra de que la Ruta de la Plata fuera una red básica para poder tener esta inversión hecha en el año 2040 y no en el año 2050", ha explicado.

Críticas a la gestión de los fondos europeos Durante su comparecencia, Montserrat también ha cuestionado el destino de los fondos europeos Next Generation y ha reclamado conocer cuánto dinero ha llegado realmente a la economía y a las infraestructuras españolas.

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"Queremos saber dónde están los fondos europeos. Somos el segundo país receptor de los fondos europeos y queremos saber dónde están", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que España tenía que recibir 160.000 millones de euros y que, según sus cifras, únicamente se han recibido 100.000 millones, de los que se habría ejecutado el 56 por ciento. También ha apuntado a Adif como la empresa que más fondos europeos ha recibido, con más de 4.500 millones de euros.

"Los fondos Next Generation no son propiedad de ninguna ideología ni de ningún gobierno. Son propiedad de todos los europeos, de todos los españoles", ha defendido.

La secretaria general del PPE ha anunciado que una de las medidas que plantea su partido si llega al Gobierno será realizar una auditoría para conocer el destino de los recursos públicos y otra sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias.

El Puerto Seco y la electrificación de la vía a Portugal Por su parte, David Mingo ha aprovechado la visita para poner sobre la mesa las principales necesidades del tejido empresarial salmantino. El secretario provincial del PP ha destacado tres cuestiones que considera fundamentales para el desarrollo económico de la provincia: el Puerto Seco, la electrificación de la vía ferroviaria entre Medina del Campo y Fuentes de Oñoro y la capacidad de las redes eléctricas.

Sobre el Puerto Seco, Mingo ha lamentado la falta de inversión del Gobierno central en una infraestructura que considera estratégica para conectar Salamanca con los puertos portugueses de Aveiro y Oporto.

"Ni un euro ha puesto del Estado central, del Gobierno de Sánchez, en una infraestructura que es vital para el desarrollo de la provincia de Salamanca", ha asegurado.

También ha denunciado los retrasos en la electrificación de la línea ferroviaria entre Medina del Campo y Fuentes de Oñoro, una actuación que considera imprescindible para facilitar el transporte de mercancías hacia Portugal.

"Los portugueses ya tienen electrificadas sus líneas. Sin embargo, nosotros llevamos cerca de 200 meses de retraso en una infraestructura que tenía que estar finalizada, creo que en el año 2018", ha señalado.

Mingo ha añadido que la falta de capacidad de las redes eléctricas está dificultando la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales. En este sentido, ha advertido de que "nuestros proyectos empresariales, los proyectos de esas personas que tienen que generar empleo, no pueden dar de alta sus actividades por la falta de capacidad eléctrica de las redes".

Montserrat plantea construir un millón de viviendas La vivienda ha sido otro de los asuntos abordados por Dolors Montserrat, que ha presentado las propuestas del Partido Popular para facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda y fomentar el mercado del alquiler.

Entre las medidas anunciadas ha destacado la construcción de un millón de viviendas y una rebaja del 60 por ciento de los impuestos para los menores de 40 años que quieran comprar una casa.

"A todos los jóvenes menores de 40 años que quieran acceder a una vivienda les vamos a bajar el 60 por ciento de los impuestos", ha afirmado. Además, ha planteado que el Estado avale la parte de la hipoteca que las entidades bancarias no conceden, así como reducir los impuestos tanto a propietarios como a inquilinos para favorecer el alquiler.

La dirigente popular también ha defendido la propiedad privada y ha anunciado una propuesta para agilizar el desalojo de okupas en un plazo de 48 horas.

Duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez La visita también ha estado marcada por las críticas al Ejecutivo central tras los recientes accidentes ferroviarios. Montserrat ha comenzado su intervención trasladando sus condolencias a las víctimas y sus familias y ha cuestionado la gestión del Ministerio de Transportes.

"Tenemos un Gobierno liderado por Sánchez carente de moral y de responsabilidad, donde todo ha fallado, nada funciona y todo ha colapsado", ha manifestado.

Asimismo, ha reclamado explicaciones sobre las inversiones realizadas en el ferrocarril y ha defendido la necesidad de revisar los sistemas de seguridad. "Lo que tenemos que hacer es tener un Gobierno serio que sepa gestionar bien nuestras infraestructuras, que nos devuelva la seguridad en nuestras carreteras, en nuestro ferrocarril y en nuestras calles", ha afirmado.