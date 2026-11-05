Salamanca tendrá un Belén con figuras de hasta 5,5 metros en la Navidad de 2026

Salamanca se prepara para una Navidad de 2026-2027 con una importante apuesta por la decoración artística y monumental de sus espacios públicos. La iniciativa está promovida por la Fundación Ciudad de Cultura y se recoge en el pliego de prescripciones técnicas de la contratación para la creación, fabricación y suministro de los elementos decorativos. El presupuesto base de licitación asciende a 50.363,64 euros, sin impuestos.
San José alcanzará los 5,5 metros de altura
El gran portal de Belén será la pieza más destacada del proyecto. Estará integrado por tres figuras independientes, diseñadas a escala monumental y dotadas de iluminación LED.
La escultura de San José será la de mayores dimensiones, con una altura mínima de 5,50 metros, 2,50 metros de anchura y otros 2,50 metros de profundidad. La Virgen María tendrá una altura mínima de cuatro metros, con 2,50 metros de ancho y dos metros de largo. Por su parte, la figura del Niño Jesús alcanzará unas dimensiones mínimas de dos metros de altura, anchura y profundidad.
Dos soldaditos de plomo de 4,5 metros y 2.000 luces LED
El conjunto ornamental incorporará también dos soldaditos de plomo de gran formato, con una altura mínima de 4,50 metros y una anchura de 1,50 metros.
Estas figuras reproducirán la estética de los tradicionales soldados de juguete navideños, trasladada a una escala monumental. Uno de los aspectos más llamativos será su iluminación: cada propuesta deberá contar con 2.000 bombillas LED de última generación, en diferentes colores y alimentadas mediante un generador autónomo.
"Salamanca es Navidad": dos photocalls de cinco metros
La propuesta también apuesta por la participación ciudadana y el atractivo fotográfico de las instalaciones. Para ello se instalarán dos grandes photocalls con el lema "Salamanca es Navidad".
Cada estructura tendrá unas dimensiones mínimas de cinco metros de largo y dos metros de altura. Estarán fabricadas con estructura de hierro, paneles de corcho y madera ignífuga, revestimiento de poliéster y acabado de pintura mate.
Su iluminación contará con 1.000 bombillas LED de diferentes colores, alimentadas mediante generador autónomo. Estos espacios estarán concebidos para que salmantinos y turistas puedan fotografiarse y compartir imágenes de la ambientación navideña.
Cuatro árboles decorativos de hasta tres metros
El proyecto se completará con cuatro árboles ornamentales de gran formato, con alturas comprendidas entre 2,50 y tres metros y un diámetro de un metro.
Su estructura estará realizada en hierro, revestida con paneles de corcho y madera ignífuga y acabada en poliéster. La pintura será de color verde intenso y cada árbol dispondrá de 120 bombillas LED de tonalidad clara.
Del 26 de noviembre al 6 de enero
El calendario previsto establece que las instalaciones permanecerán expuestas desde el 26 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027, abarcando así el periodo central de las celebraciones navideñas.
Entre los espacios públicos que aparecen citados en el documento técnico figuran el Patio Chico y la Plaza de los Bandos. No obstante, la distribución definitiva de cada uno de los elementos deberá concretarse para su ejecución.