Las innovación y los avances en la lucha contra el cáncer se dan cita en Salamanca

Salamanca ha sido el lugar elegido para celebrar el XVIII Simposium de Bases Biológicas del Cáncer e Innovación Terapéutica, una jornada en la que los principales exponentes de la investigación en la lucha contra el cáncer se han dado cita en la ciudad para debatir y compartir conocimientos ante una de las patologías que más vidas se lleva por delante.

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De este modo, se realizarán dos jornadas centradas en los avances terapéuticos y en la evolución del tratamiento personalizado del cáncer, ofreciendo así una visión global de las nuevas terapias que se han ido incorporando poco a poco en el día a día de los servicios de oncología de los hospitales, incluso el de Salamanca.

Este simposio, ha estado dirigido especialmente a los especialistas de oncología médica, médicos residentes, investigadores de equipos de Oncología Traslacional y estudiantes de los últimos cursos del grado de Medicina y de posgrado, presentándose también como una oportunidad formativa futura.

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Entre los profesionales que han debatido sobre la actualidad y el futuro de la investigación se encuentran María Díez Campelo, directora médica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que participa en la inauguración; César A. Rodríguez y Dr. Emilio Fonseca, directores científicos del encuentro; Xosé R. Bustelo, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca; y Juan J. Cruz, encargado de impartir la conferencia inaugural sobre los más de 20 años de evolución de la investigación y la innovación terapéutica en cáncer.