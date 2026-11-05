Las innovación y los avances en la lucha contra el cáncer se dan cita en Salamanca

Salamanca ha sido el lugar elegido para celebrar el XVIII Simposium de Bases Biológicas del Cáncer e Innovación Terapéutica, una jornada en la que los principales exponentes de la investigación en la lucha contra el cáncer se han dado cita en la ciudad para debatir y compartir conocimientos ante una de las patologías que más vidas se lleva por delante.
De este modo, se realizarán dos jornadas centradas en los avances terapéuticos y en la evolución del tratamiento personalizado del cáncer, ofreciendo así una visión global de las nuevas terapias que se han ido incorporando poco a poco en el día a día de los servicios de oncología de los hospitales, incluso el de Salamanca.
Este simposio, ha estado dirigido especialmente a los especialistas de oncología médica, médicos residentes, investigadores de equipos de Oncología Traslacional y estudiantes de los últimos cursos del grado de Medicina y de posgrado, presentándose también como una oportunidad formativa futura.
Entre los profesionales que han debatido sobre la actualidad y el futuro de la investigación se encuentran María Díez Campelo, directora médica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, que participa en la inauguración; César A. Rodríguez y Dr. Emilio Fonseca, directores científicos del encuentro; Xosé R. Bustelo, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca; y Juan J. Cruz, encargado de impartir la conferencia inaugural sobre los más de 20 años de evolución de la investigación y la innovación terapéutica en cáncer.
De este modo, Salamanca ha demostrado cómo se encuentra a la vanguardia en uno de los temas más delicados de la sanidad en la actualidad, recordando, además, que el cáncer es una de las causas mayoritarias de muerte tanto en hombres como en mujeres.