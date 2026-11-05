Dieciséis emprendedores presentan sus proyectos en el Demo Day de Salamanca

El Centro Tormes + de Salamanca ha realizado la segunda edición del Demo Day, la segunda edición del programa de coworking que se celebra en Salamanca. La jornada ha sido abierta por Luis Sánchez, director de Programas de la EOI, que repasó los objetivos del programa y el recorrido de los participantes desde su llegada al coworking.

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Durante este día, cada emprendedor contaba con cinco minutos para exponer su idea en formato de pitch, con bloques moderados por Maria Calvo. En la pausa entre ambos, un participante de una edición anterior narró cómo el coworking le ayudó a poner en marcha su empresa.

Los mentores entregaron a continuación los diplomas, y la tarde terminó con un encuentro de networking. Familiares, público y representantes del ecosistema emprendedor de la ciudad pudieron charlar con los participantes y conocer de cerca cada iniciativa.