Convocadas ayudas para subvenciones de hasta el 60 por ciento del SMI en personas con discapacidad

Los centros especiales de empleo de Castilla y León podrán acceder a subvenciones de entre el 40 y el 60 por ciento del salario mínimo interprofesional (SMI) para financiar los costes salariales de sus trabajadores con discapacidad, Según ha comunicado la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

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La cuantía dependerá de varios factores, como son el tipo y grado de discapacidad de los trabajadores o la estabilidad en el puesto de trabajo. Para las personas con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, la subvención equivaldrá al 50 por ciento del SMI vigente si tienen un contrato indefinido y al 40 por ciento si su contrato es temporal.

En personas con mayor dificultad de acceso al mercado laboral tendrán una ayuda del 55 por ciento, elevándose al 60 por ciento si se trata de mujeres o personas mayores de 45 años. Para los contratos temporales de este colectivo, la subvención será del 50 por ciento en todos los casos.

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