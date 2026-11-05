El Imserso ofrece balnearios desde 322 euros para los mayores de Salamanca en 2027

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha convocado 199.000 plazas para disfrutar de balnearios en 2027, con precios que van desde los 322 hasta los 477 euros. Los pensionistas de Salamanca podrán optar a una de ellas si cumplen los requisitos.
Las estancias tendrán una duración de diez días e incluirán alojamiento, pensión completa, tratamientos termales con seguimiento médico y actividades de animación.
El programa se desarrollará entre febrero y diciembre de 2027 y está dirigido a pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, así como a mayores de 55 años con pensión de viudedad y otros colectivos de pensionistas y beneficiarios de la Seguridad Social que cumplan los límites de edad establecidos.
El desplazamiento hasta el balneario correrá por cuenta de los participantes, aunque algunos establecimientos ofrecen servicios de acercamiento desde localidades concertadas.