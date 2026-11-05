El Imserso ofrece balnearios desde 322 euros para los mayores de Salamanca en 2027

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha convocado 199.000 plazas para disfrutar de balnearios en 2027, con precios que van desde los 322 hasta los 477 euros. Los pensionistas de Salamanca podrán optar a una de ellas si cumplen los requisitos.

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Las estancias tendrán una duración de diez días e incluirán alojamiento, pensión completa, tratamientos termales con seguimiento médico y actividades de animación.

El programa se desarrollará entre febrero y diciembre de 2027 y está dirigido a pensionistas de jubilación o incapacidad permanente, así como a mayores de 55 años con pensión de viudedad y otros colectivos de pensionistas y beneficiarios de la Seguridad Social que cumplan los límites de edad establecidos.

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