Dolors Montserrat visita Salamanca y Béjar para mantener un encuentro con empresarios

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidenta del grupo popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, desarrollará este jueves una intensa jornada de trabajo y contacto con el sector empresarial en la provincia de Salamanca.

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La agenda institucional comenzará por la mañana en la capital salmantina. A las 12:00 horas, Montserrat atenderá a los medios de comunicación junto al secretario provincial del PP, David Mingo. Tras las declaraciones, la dirigente europea se reunirá con empresarios locales en la sede de la Cámara de Comercio de Salamanca, ubicada en la Plaza Sexmeros, 2.

Por la tarde, la actividad se trasladará a Béjar. A las 17:00 horas, la representante del PPE mantendrá una reunión con empresarios en la Cámara de Comercio de Béjar. Posteriormente, a las 18:00 horas, atenderá nuevamente a los medios de comunicación acompañada por el presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo.

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